Die Feuerwehr ist bei dem Waldbrand zwischen Pirmasens und Rodalben in der Südwestpfalz auch am Donnerstag noch mit Löscharbeiten von Glutnestern beschäftigt gewesen. Es werden allerdings deutlich weniger Einsatzkräfte als am Vortag benötigt, wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rodalben, Wolfgang Denzer (SPD), berichtete. Der Brand sei weitestgehend unter Kontrolle. Es sei damit zu rechnen, dass die Feuerwehr bis zum Wochenende eine Brandwache halte. Die Nacht zum Samstag sei dann voraussichtlich die erste Nacht ohne Personal vor Ort.

Pirmasens/Rodalben (dpa/lrs) - Wegen möglicher Munition und Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden waren die Löscharbeiten erschwert worden. Der Kampfmittelräumdienst habe am Mittwoch das betroffene Gebiet für die Einsatzkräfte freigegeben, hieß es weiter.

Der Brand war am Dienstag aus bislang ungeklärten Gründen ausgebrochen und hatte sich sehr schnell ausgebreitet. Nach Drohnenaufnahmen sei man zum Schluss gekommen, dass die Brandfläche von etwa fünf bis sechs Hektar deutlich kleiner ist als zunächst angenommen. Nach ersten Schätzungen waren die Einsatzkräfte von 12 bis 14 Hektar ausgegangen.

Mitteilung von Dienstag

Folgemitteilung von Dienstag

Polizei Kaiserslautern auf Twitter