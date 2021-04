Saarbrücken (dpa/lrs) - Eine Befreiung von der Testpflicht für vollständig gegen Corona Geimpfte im Saarland hat der Vorsitzende der Linksfraktion, Oskar Lafontaine, gefordert. Die gelte vor allem für die Außengastronomie, aber auch für Geschäfte, Friseure oder Theater, teilte er am Sonntag in Saarbrücken mit. In Rheinland-Pfalz gibt es bereits Ausnahmen für vollständig Geimpfte bei körpernahen Dienstleistungen und in der Außengastronomie. Als vollständig geimpft gilt nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission derzeit, wer vor 14 Tagen die zweite Impfung bekommen hat und keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweist.

