Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Fraktionschef der Linken im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, fordert eine Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie ab dem 22. Februar. Einen entsprechenden Antrag werde die Fraktion an diesem Montag (15. Februar) im Landtag einbringen, kündigte Lafontaine am Donnerstag in Saarbrücken an. Auch kulturelle Einrichtungen und alle Betriebe für körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios sollten dann wieder aufsperren dürfen.

Für körpernahe Dienstleistungen sollten Kunden nach dem Beispiel Österreichs mit negativen Corona-Tests belegen, dass sie nicht infiziert seien. Die gleichen Bedingungen schlage die Linksfraktion auch für Gastronomie-Betriebe vor. Es sei „willkürlich und rechtswidrig“, die Friseurbetriebe zum 1. März zu öffnen, die der übrigen körpernahen Dienstleistungsbetriebe aber nicht, betonte Lafontaine weiter.

