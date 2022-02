Evelyn Marie Seidel (72), Gründerin des nach eigenen Angaben einzigen deutschen «Lady Di Clubs», will mit einer großen Statue rechtzeitig vor dem 25. Todestag an die britische Prinzessin erinnern. Aber wo? Von ihrer niedersächsischen Heimatstadt Hameln und mehreren benachbarten Schlossbesitzern seien Absagen gekommen, bedauert die Vereinschefin.

Vettelschoß/Hameln (dpa) - Evelyn Marie Seidel (72), Gründerin des nach eigenen Angaben einzigen deutschen „Lady Di Clubs“, will mit einer großen Statue rechtzeitig vor dem 25. Todestag an die britische Prinzessin erinnern. Aber wo? Von ihrer niedersächsischen Heimatstadt Hameln und mehreren benachbarten Schlossbesitzern seien Absagen gekommen, bedauert die Vereinschefin.

Doch nun nahe die Rettung: Gary Blackburn (58), ein in Deutschland lebender gebürtiger Engländer, bietet dem kleinen Club im Garten seines britischen Themenhotels in Vettelschoß im nördlichen Rheinland-Pfalz einen Platz an. „Das passt gut“, findet Seidel. „Da kommen ja sowieso viele England-Fans hin.“

Im Hotel „The Little Britain Inn“ heißen die Zimmer beispielsweise „Sherlock Holmes Room“, „Harry Potter Room“, „Queen's Room“ und „Scottish Room“ mit entsprechenden großen Wandgemälden. Draußen finden sich ein als riesige britische Fahne angemalter 52-Tonnen-Panzer, Londoner Doppeldecker-Busse, eine Hütte des Rebellen Robin Hood, englische Telefonzellen und Palast-Wachsoldaten.

Angetrieben von seiner Heimatliebe habe er nach dem Brexit hier ein Mini-Britannien schaffen wollen, erklärt Blackburn. Für die „Königin der Herzen“ habe er stets ein großes Herz gehabt: „Unsere Tochter Alyson hat zur Erinnerung an sie den zweiten Vornamen Diana bekommen.“ Für die Statue habe er einen Platz namens „Secret Garden“ bei seinem Hotel reserviert. Vermutlich im Juni soll sie ankommen - am 31. August jährt sich Dianas Unfalltod in einem Pariser Autotunnel zum 25. Mal.

Seidel, deren Club bundesweit 17 Frauen und ein Mann angehören, berichtet, die fast zwei Meter hohe Statue werde von der Künstlerin Manuela Blum von der Beton-Werkstatt Brökeln im niedersächsischen Hehlen als Engelsfigur angefertigt. An ihr befestigt würden ein gezeichnetes Diana-Bild der US-Künstlerin Rhonda West und eine Plakette mit den Worten: „Sie war für viele wie ein Engel auf Erden. Jetzt ist sie ein Engel im Himmel.“ Abends solle die Statue beleuchtet werden. Seidel: „Darauf freue ich mich.“

