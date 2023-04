Zwei mutmaßliche Ladendiebinnen haben in einem Bad Kreuznacher Kaufhaus vier Beamte unter anderem mit Bissen und Tritten leicht verletzt. Ein Ladendetektiv hatte die 16-Jährige und ihre 44 Jahre alte Mutter am Samstag als Täterinnen früherer Diebstähle wiedererkannt, festgehalten und die Polizei verständigt, wie diese berichtete. Daraufhin seien vier Beamte gekommen und hätten die Ausweispapiere der beiden Frauen kontrolliert. Dabei habe die Jugendliche «urplötzlich» einen Beamten angegriffen, und ihm zweimal in die Hand gebissen, um ihren Ausweis wieder zu bekommen.

Das Mädchen habe von mehreren Beamten festgehalten und schließlich gefesselt werden müssen. Dabei habe es gezielt nach den Beamten getreten und wild um sich geschlagen. Die Mutter habe versucht, ihrer Tochter zu helfen und sie zu befreien. Dabei sei sie ebenfalls wegen Widerstandshandlungen gefesselt worden. Die beiden Frauen seien augenscheinlich unverletzt geblieben.

Sie wurden zur Polizeiinspektion gebracht und nach der Feststellung ihrer Identität und einer Durchsuchung wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird unter anderem wegen des Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand und Diebstahls ermittelt.

