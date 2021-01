Ludwigshafen (dpa) - Der rheinland-pfälzische Chemie-Ingenieur Norbert Asprion (54) zeichnet beim Joggen mit seinem Mobiltelefon Tierfiguren in den Stadtplan von Ludwigshafen am Rhein. Dazu nutzt der Hobbysportler eine sogenannte Tracking-App: Die Software dokumentiert die Strecke wie mit einem digitalen Pinsel auf dem Handy und malt so kleine Kunstwerke - etwa einen Flamingo, Delfin oder ein Schwein. Derzeit versuche er, so viele Tierfiguren wie möglich in seinem Stadtteil Friesenheim zu laufen, sagte Asprion der Deutschen Presse-Agentur. «36 sind zur Zeit geplant. 28 habe ich schon.»

Ludwigshafen (dpa) - Der rheinland-pfälzische Chemie-Ingenieur Norbert Asprion (54) zeichnet beim Joggen mit seinem Mobiltelefon Tierfiguren in den Stadtplan von Ludwigshafen am Rhein. Dazu nutzt der Hobbysportler eine sogenannte Tracking-App: Die Software dokumentiert die Strecke wie mit einem digitalen Pinsel auf dem Handy und malt so kleine Kunstwerke - etwa einen Flamingo, Delfin oder ein Schwein. Derzeit versuche er, so viele Tierfiguren wie möglich in seinem Stadtteil Friesenheim zu laufen, sagte Asprion der Deutschen Presse-Agentur. „36 sind zur Zeit geplant. 28 habe ich schon.“

Weltweit machen sich Menschen den Spaß, Bilder mit der App in Karten zu pinseln. Eine der wohl bekanntesten Grafiken dürfte das Porträt der Malerin Frida Kahlo sein, das ein US-Hobbyläufer in den Stadtplan von San Francisco zeichnete. Begonnen habe er im November 2020, sagte Asprion. „Auf der Suche nach neuen Strecken kam ich auf eine Schnecke und habe geschaut, welche Tiere ich noch so im Stadtplan finde.“