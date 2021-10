Homburg (dpa/lrs) - Ein Kurzschluss in einer Trafostation hat in Homburg einen Stromausfall verursacht. Nach Polizeiangaben war dabei am Sonntagvormittag vor allem die Innenstadt der saarländischen Stadt lahmgelegt. Davon seien bis zum Mittag unter anderem die Polizeiinspektion und der Bahnhof Homburg betroffen gewesen. Die Störung sei schließlich von den Stadtwerken Homburg behoben worden.

