Wegen der schlechten Konjunkturlage und mangelnder Nachfrage bei den Kunden plant die Saarstahl AG Kurzarbeit für weitere 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab dem 1. Februar. 1000 weitere sind bereits in Kurzarbeit, so dass sich die Gesamtzahl nun auf 2000 erhöht, wie Saarstahl am Freitag mitteilte. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet.

Völklingen (dpa) - Insgesamt beschäftigt das Unternehmen im Saarland rund 5000 Mitarbeitende. Das Unternehmen berichtete von einem Auftragsrückgang infolge der hohen Energiepreise, des Kriegs in der Ukraine und der weltweit schwachen Konjunktur. Die wichtigsten Kunden von Saarstahl kommen aus dem Automobil- und Maschinenbau.