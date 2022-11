Ludwigshafen (dpa/lrs) - Kurz nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Ludwigshafen hat die Polizei zwei junge Männer als Tatverdächtige festgenommen. Der 17- und der 23-Jährige seien in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Sie werden verdächtigt, am vergangenen Mittwoch eine Angestellte mit einer Softairpistole bedroht und Geld aus der Kasse genommen zu haben. Zudem soll einer von ihnen mit der Waffe gegen die Plexiglasscheibe an der Kasse geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Kurz darauf wurden sie im Rahmen der Fahndung festgenommen, einen Tag später erließ ein Richter Haftbefehl gegen die beiden.

