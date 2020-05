Mainz (dpa/lrs) - Nach mehr als zweimonatiger Schließung antwortet die Kunsthalle Mainz auf die Corona-Krise: Maximal 60 Besucher können ab Mittwoch wieder zu den regulären Öffnungszeiten in die Räume am Zollhafen. Sie erhalten in Videos einen ersten Einblick zur Entstehung neuer Werke, die ab Mitte Oktober zu sehen sein werden. «Wir haben versucht, die Ausstellung an die aktuelle Situation anzupassen», sagte die Leiterin der Kunsthalle, Stefanie Böttcher, zur Eröffnung in einer Videokonferenz.

Die Ausstellung mit dem Titel «Wir leben auf einem Stern» präsentiert Malerei, Fotografie, Skulpturen und Installation von 21 aktuellen und ehemaligen Studierenden der Kunsthochschule Mainz - vielfach mit Bezug auf die Veränderungen des Lebens in der Corona-Pandemie. «Nach der ersten Schockstarre bleibt jetzt die produktive Herausforderung, darauf zu reagieren», erklärte eine Teilnehmerin in einem Video.

Die Ausstellung zeigt nach den Worten von Kunsthochschulrektor Martin Henatsch kreative Arbeiten «in einer Phase zwischen Studium und Karriere, die noch keine Garantie für künstlerische Qualität bietet». Die Ausstellungsbeiträge seien aber durch einen «mehrfachen Qualitätsfilter» gegangen. Entstanden seien «viele schöne Überraschungen», sagte Böttcher. Die erste Ausstellungskooperation mit der Kunsthochschule Mainz seit acht Jahren habe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Ausnahmesituation vor eine große Herausforderung gestellt.

Die Kunsthochschule versteht sich gerade mit dieser Ausstellung nach eigenen Worten als ein Ort, «der einen Laborcharakter aufweist, der Diskussionen über das aktuelle Weltgeschehen explizit in sich aufnimmt». Das «Intro» zur Ausstellung kann bis zum 14. Juni besucht werden.