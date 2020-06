Mainz (dpa/lrs) - Im Internet verbreitete Falschinformationen können nach Angaben des Landesdatenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann auch den Persönlichkeitsschutz gefährden. Solche «Fake News» dienten vor allem der Stimmungsmache, etwa in Debatten zur Integrationspolitik oder in der Corona-Pandemie, erklärte Kugelmann zur neuen Folge eines Podcasts aus seinem Haus. «Allerdings können personenbezogene Daten in Falschmeldungen eine Rolle spielen und etwa auch zu persönlichen Diffamierungen führen.» Das Büro des Landesdatenschutzbeauftragten hat sein Podcast-Angebot im Februar gestartet.