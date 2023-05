Karlsruhe (dpa) - Der vom Bundesligisten FSV Mainz 05 ausgeliehene Mittelfeldspieler Paul Nebel wird auch in der kommenden Saison für den Karlsruher SC spielen. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Zugleich verlängerte der 20 Jahre alte Kapitän der deutschen U20-Nationalmannschaft seinen Vertrag mit den Mainzern bis 2025. Nebel konnte in 33 Saisoneinsätzen für den KSC vier Treffer erzielen und acht weitere vorbereiten. «Es ist wirklich ein tolles Zeichen, dass wir weiterhin mit Paul Nebel zusammenarbeiten können», sagte Cheftrainer Christian Eichner. «Er bietet für unseren Kader die perfekte Mischung aus Qualität und einem interessanten Alter.»

