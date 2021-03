Frankenthal (dpa/lrs) - Weniger internationale Großprojekte infolge der Corona-Pandemie haben beim Pumpen- und Armaturenhersteller KSB im pfälzischen Frankenthal zu einem spürbaren Auftragsrückgang geführt. Der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2020 betrug demnach 2,14 Milliarden Euro und lag um 310,4 Millionen Euro (minus 12,6 Prozent) unter dem Vorjahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung von Kunden bei Neuinvestitionen sei etwa der Strukturwandel in traditionellen Industriebereichen wie der Autobranche gewesen.

Das Geschäftsjahr 2020 schloss KSB mit einem Gewinn von 70,2 Millionen Euro ab - dies waren 38,2 Prozent weniger als 2019. Dem Unternehmen hätten auch Währungseffekte etwa in Südamerika zugesetzt, hieß es.

„Dank eines guten Auftragsbestandes, unserer frühzeitig eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung sowie eines sehr guten zweiten Halbjahres sind wir mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt betrachtet zufrieden“, sagte Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, einer Mitteilung zufolge. „Durch unseren internationalen Produktionsverbund waren wir stets lieferfähig, konnten den temporären Ausfall einzelner Standorte kompensieren und so den Rückgang abfedern.“

KSB beschäftigt nach eigenen Angaben rund 15 100 Mitarbeiter. Das 1871 in Frankenthal gegründete Unternehmen stellt Pumpen und Armaturen für Kraftwerke, Abwasserentsorgung und Wasserversorgung, Bergbau und für viele Anwendungen in Industrie und Gebäudetechnik her.

