Nachhaltig produziert, mit Bio-Siegel und vor allem unberührt – so wird derzeit Mineralwasser aus dem Hunsrück beworben. Ein Konsortium zweier Firmen aus der Region hat bereits mehrere Quellen auf dem Gebiet des Nationalparks Hunsrück-Hochwald erschlossen. Nun soll es an weiteren sieben Stellen Probebohrungen geben, die in eine kommerzielle Ausbeutung münden könnten. Das stößt vielen in der Region sauer auf.

In der 600-Einwohner-Ortschaft Leisel am Rand des Schutzgebietes kaufe niemand Mineralwasser im Getränkemarkt, berichtet der parteilose Bürgermeister René Dietrich. Alle würden bedenkenlos das Wasser aus der Leitung trinken. Denn das Dorf versorgt sich selbst aus eigenen Quellen in der Nationalparkregion mit Trinkwasser – und die Entfernung zwischen Quelle und Wasserhahn beträgt für keinen Haushalt mehr als einen oder zwei Kilometer. „Wir haben Bedenken, dass wir irgendwann unser eigenes Wasser verlieren, und andere verkaufen es dann teuer weiter“, sorgt sich der Ortschef und spricht damit vielen Bürgern aus der Seele.

Eigentlich soll es auf dem Gebiet des 2015 eröffneten ersten rheinland-pfälzischen Nationalparks gar keine wirtschaftlichen Aktivitäten geben. Doch in den Staatsvertrag zu dessen Gründung wurden Ausnahmen von dem Verbot hineinverhandelt – für Projekte, die zum damaligen Zeitpunkt bereits angestoßen worden waren. Darunter fielen demnach auch die sechs Probebohrungen örtlicher Sprudelfirmen, die inzwischen für die befristete kommerzielle Nutzung ausgebaut wurden.

192.000 Kubikmeter Wasser darf das Unternehmenskonsortium pro Jahr bislang aus seinen Nationalpark-Quellen entnehmen. Sieben weitere Bohrungen im Nationalpark sollen nun noch hinzukommen.

Naturschützer sorgen sich um Hangmoore

Dabei gibt es auch bei Umweltschützern grundsätzliche Bedenken gegen das Vorhaben. Die vertikalen und horizontalen Wasserflüsse in der Nationalparkregion seien gar nicht gründlich geprüft worden, sagt die BUND-Landesvorsitzende Sabine Yacoub. Sie fordert sogenannte Tracer-Untersuchungen. Zwar glaube sie nicht, dass im Nationalpark nun alle der ökologisch besonders wertvollen Hangmoore sofort austrocknen: „Aber man müsste prüfen, ob es Bereiche gibt, die schneller trockenfallen.“ Vor dem Hintergrund des Klimawandels müssten alte Genehmigungen ohnehin noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden.

Doch die Ausnahmeerlaubnis für die noch nicht begonnenen Probebohrungen wurde von der zuständigen Genehmigungsbehörde SGD Nord in Koblenz zwischenzeitlich sogar noch einmal um mehrere Jahre bis 2025 verlängert – wegen Verzögerungen während der Coronavirus-Pandemie. Es gebe keinen Anlass zur Sorge, heißt es dort. Wasserstände und Entnahmemengen würden genau geprüft. „Anzeichen, nach denen einzelne Grundwassernutzungen einzuschränken oder die Beobachtungen auszuweiten wären, sind nicht ersichtlich“, teilt die Koblenzer Behörde auf Anfrage mit.

Die beiden Betriebe, „Schwollener Sprudel“ und „Hochwald-Sprudel“, teilen schriftlich mit, sie stünden seit Jahrzehnten für eine „sorgsame, nachhaltige Bewirtschaftung der uns vom Staat anvertrauten Quellen“. Für die Orte in der Umgebung sei die Versorgung nicht gefährdet: Das Mineralwasser werde aus tieferen geologischen Schichten gefördert als das Trinkwasser der Region. Alle konkreten Fragen zum Projekt lassen die Firmen unbeantwortet.

Auch ein Gutachten, das den Sprudel-Herstellern die Unbedenklichkeit ihres Vorhabens bescheinigt, bleibt bislang unter Verschluss, offiziell aus Urheberrechtsgründen. Nicht einmal Nationalpark-Chef Harald Egidi bekam es zu sehen. Auch von den geplanten neuen Probebohrungen auf seinem Gebiet erfuhr er nur durch Zufall: „Damit hatten wir im Vorfeld nicht mehr gerechnet.“ Der Bürgermeister von Leisel wurde ebenfalls von der geplanten Ausweitung der Mineralwasser-Förderung überrascht. Er erfuhr davon, als ein Bekannter berichtete, wie er bei einem Waldspaziergang den Vermessungstrupp getroffen habe.

Nicht grundsätzlich gegen Aktivitäten im Nationalpark

Nationalpark-Leiter Egidi ist nicht prinzipiell gegen Aktivitäten der Sprudelbetriebe im Hunsrück: „Nirgendwo in Deutschland gibt es ein komplett nutzungsfreies Gebiet.“ Aber durch die neuen Probebohrungen stelle sich beispielsweise auch die Frage, ob eigentlich aufgegebene Waldwege für die Sprudelbetriebe wieder freigeräumt werden müssten, sagt er. Gerade die überregionale Vermarktung sieht der Nationalpark-Leiter kritisch. Auf den möglichen Werbeeffekt des „unberührten Nationalparkwassers“ würde er gerne verzichten: „Wasser aus der Region für die Region halte ich für ein zielführendes Konzept.“