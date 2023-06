Ab 2025 soll die neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Für die Bürger soll die neue Bewertung ihrer Immobilien nicht zu höheren Kosten führen. Der Eigentümerverband Haus und Grund hat daran Zweifel.

Mainz (dpa/lrs) - Der Eigentümerverband Haus und Grund geht von Mehrbelastungen für die Immobilienbesitzer in Rheinland-Pfalz durch die Grundsteuerreform aus. Er rechne nicht damit, dass die Reform wie versprochen für die Bürger aufkommensneutral sein werde, sagte der Erste Vorsitzende des Verbands, Christoph Schöll, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Sollten sich die Bewertungen für die Immobilien nach der Neuberechnung nach oben ändern, müssten die Kommunen ihre Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer senken. «Wie das bei der Finanznot in vielen Kommunen gehen soll, ist mir schlicht ein Rätsel», sagte Schöll. Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen.

Nicht alle Länder wenden bei der neuen Berechnung der Grundsteuer die gleichen Kriterien an: Während die meisten das kritisierte Modell des Bundes nutzen, haben Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen eigene Berechnungsmethoden entwickelt. Der Vorsitzende des Eigentümerverbands kritisierte das Bundesmodell deutlich: Das Verfahren sei sehr anwenderunfreundlich und habe wegen der Komplexität zu viel mehr Personal für die Bearbeitung in den Verwaltungen geführt.

Schöll verwies auf das Gutachten des Verfassungsrechtler Gregor Kirchhoff, nach dem der Jurist das in elf Bundesländern angewandte Gesetz des Bundes als verfassungswidrig einstuft. Während beim Modell des Bundes anhand von Angaben wie dem Baujahr und dem Bodenrichtwert der Wert des Grundbesitzes ermittelt werden soll, wird etwa in Bayern ein reines Flächenmodell umgesetzt. Verfassungsrechtler Kirchhoff hält in nach seinem Gutachten die Grundsteuer-Berechnung über den Bodenrichtwert generell für problematisch im Vergleich etwa zu Modellen nur mit Fläche und Gebäudeart.

Ab 2025 soll die neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Das hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert, denn zuletzt kalkulierten die Finanzämter den Wert einer Immobilie auf Grundlage völlig veralteter Daten, von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland.

Für die Neuberechnung müssen jetzt fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Die Steuerbehörden brauchen von allen Eigentümern Daten, selbst wenn sie nur einen Kleingarten besitzen. Meist geht es um die Grundstücks- und Wohnfläche, die Art des Gebäudes, Baujahre und den sogenannten Bodenrichtwert.

In Rheinland-Pfalz müssen insgesamt rund 2,5 Millionen Immobilien neu bewertet werden. Bei den Finanzämtern im Land sind gegen die Bescheide zur Neuberechnung der Grundsteuer bereits rund 112.000 Einsprüche eingegangen.