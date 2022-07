Harthausen (dpa/lrs) - Nach einem Brand eines Einfamilienhauses in Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis) mit zwei Toten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Noch gebe es keine Erkenntnisse zur Brandursache, teilte ein Sprecher in Ludwigshafen am Sonntag mit. Bei dem Feuer in der Nacht zum Samstag waren zwei Menschen ums Leben gekommen. Man gehe davon aus, dass es sich um die Bewohner des Hauses - ein Ehepaar - handele. Beide waren 78 Jahre alt. Die Polizei schätzte den Sachschaden an dem einstöckigen Haus auf 150.000 Euro.