Die Anzahl der Sexualstraftaten ist in Rheinland-Pfalz 2021 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 28 Prozent gestiegen. Dieser deutliche Sprung auf 5162 Fälle resultiert vor allem aus vielen Strafverfahren zu Bildern und Videos von Kindern mit pornografischen Inhalten, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Die meisten Hinweise dazu kommen von einer US-amerikanischen Organisation, die soziale Medien und Messengerdienste auf Missbrauchsbilder prüft und an die Behörden weitergibt, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz erläuterte.

Die neue polizeiliche Kriminalstatistik für Rheinland-Pfalz weist für das Jahr 2021 allerdings weniger Straftaten und eine steigende Aufklärungsquote im Vergleich zum Vorjahr aus: Beispielsweise wurden im vergangenen Jahr 1874 Wohnungseinbrüche registriert. Das sind 753 oder 28,7 Prozent weniger als 2020. „Es handelt sich um einen historischen Tiefststand“, erklärte Lewentz vorab.

Aufklärungsquote hoch wie nie

Die Anzahl der Wohnungseinbrüche im Land geht demnach seit 2015 kontinuierlich zurück. „Es ist damit ein Trend, der nicht allein auf die Pandemie zurückzuführen sein dürfte, sondern auch auf intensive Bemühungen des Landeskriminalamtes und der Polizeipräsidien, diese Taten zu bekämpfen und zu verhindern“, sagte Lewentz.

Im Corona-Jahr 2020 sank die Zahl der registrierten Delikte nach Angaben des Innenministeriums auf den niedrigsten Stand seit 1992. Insgesamt gut 230.000 Straftaten wurden den Polizeibehörden im Land im Jahr 2020 bekannt, das waren etwa 11.000 weniger als noch im Jahr 2019. Gleichzeitig konnte die Polizei 2020 so viele Straftaten aufklären wie noch nie, seit die Kriminalstatistik im Jahr 1971 erstmals bundesweit einheitlich erhoben wurde.

Lewentz hatte diese Entwicklung auch auf die Einflüsse der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns im Frühjahr 2020 zurückgeführt. Damals war das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie wochenlang weitgehend heruntergefahren worden, die Menschen wurden aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben. Für einige Straftaten fehlte somit schlicht die Gelegenheit - zum Beispiel für Ladendiebstähle, weil eben zahlreiche Geschäfte über längere Zeit geschlossen waren. Dieser Sondereffekt dürfte für das 2021 weniger stark ausfallen.