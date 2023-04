Die Pandemie hat die Kriminalität beeinflusst. Mit dem Wegfall der Corona-Maßnahmen ist die Zahl der registrierten Straftaten im vergangenen Jahr im Saarland wieder deutlich gestiegen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mehr Straftaten, neue Delikte und eine überdurchschnittliche Aufklärungsquote: So präsentiert sich die Kriminalitätsstatik des Saarlandes für das Jahr 2022, die Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Donnerstag mit Spitzenvertreterinnen der Polizei präsentierte.

Demnach wurden 68.139 Delikte verzeichnet - und damit 9488 Fälle oder 16,2 Prozent mehr als im Vorjahr 2021. Zurückzuführen sei dies vor allem auf den Wegfall der Corona-Maßnahmen mit geschlossenen Geschäften und Kneipen, Kontaktbeschränkungen oder Homeoffice-Regelungen. Seitdem sei laut Jost wieder ein steigendes Fallzahlaufkommen festzustellen: Die Werte von 2022 näherten sich dem Niveau von vor dem Ausbruch der Pandemie, lägen aber immer noch deutlich darunter.

Als «besorgniserregend» bezeichnete er den starken Anstieg bei den Straftaten zum Nachteil älterer Menschen: Sie erhöhten sich um knapp 177 Prozent auf 3835 Fälle und richteten einen Schaden von 1,8 Millionen Euro an. Mit einer landesweiten Aufklärungskampagne soll nun für jene Schockanrufe, Enkeltricks und Gewinnbenachrichtigungen sensibilisiert werden.

Darüber hinaus bereite ihm auch die «erkennbar veränderten Verhaltensweisen und die Zunahme an Respektlosigkeit gegenüber den Repräsentanten des Staates» Sorge. Der Widerstand und die tätlichen Angriffe auf Vollstreckungsbeamte hätten sich um neun Prozent auf 1424 Fälle erhöht. Die saarländischen Polizeigewerkschaften GdP und DPolG bezeichneten diese Entwicklung am Donnerstag als erschreckend und forderten schnelle Strafen für die Täter und ausreichend Personal.

«Widerstand gegen und Angriffe auf Beamte ist noch immer ein wichtiges Thema für uns», betonte Polizeivizepräsidentin Natalie Grandjean. «Denn die Opfer tragen oftmals nicht nur körperliche, sondern insbesondere auch seelische Narben davon.»

Positiv entwickelte sich hingegen die Aufklärungsquote von Straftaten: Dass sie auf insgesamt 59,8 Prozent gestiegen sei und über dem Bundesschnitt von 57,3 Prozent liege, unterstreicht nach Ansicht des Innenministers «die gute und engagierte Arbeit» der saarländischen Polizei.

Besonders erfreulich sei laut Grandjean, dass die Aufklärungsquote bei Straftaten gegen das Leben um 14 Prozent habe gesteigert werden können und nun 100 Prozent erreicht habe. Insgesamt war die Zahl dieser Deliktart um knapp 28 Prozent von 43 auf 31 gesunken. Bei Fällen von häuslicher Gewalt verzeichnete die Polizei einen Zuwachs um 18,4 Prozent auf 3037 Fälle. «Traurige Wahrheit ist, dass etwa 85 Prozent dieser Straftaten nicht angezeigt werden», sagte Kripo-Leiterin Steffi Dümont.

Die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stiegen um 40 Prozent auf knapp 1400 Fälle an. Dieses lasse sich vor allem auf mehr Verbreitung pornografischer und kinderpornografischer Schriften zurückführen, so Dümont. Dabei hob sie vor allem den hohen Anteil von 46 Prozent der Täter unter 21 Jahren hervor. «Sie teilen oftmals leichtfertig verbotene Bilder und Videos, ohne sich bewusst zu sein, dass der Besitz und das Versenden bereits strafbar sind.» Dümont appellierte an Eltern und Lehrkräfte, die Kinder und Jugendlichen darauf hinzuweisen.

Im vergangenen Jahr musste sich die Polizei auch mit neuen Kriminalitätsphänomenen wie dem Ausstellen von gefälschten Impfausweisen und Testzertifikaten oder Betrügereien beim Betrieb von Corona-Testzentren beschäftigen.

Im Bereich der organisierten Kriminalität, bei Waffen- und Drogenhandel seien verstärkt verschlüsselte Handys im Einsatz. Um den neuen Herausforderungen auch bei der Cyberkriminalität gewachsen zu sein, kündigte Minister Jost fünf zusätzliche Stellen für Informatiker an. Zudem sei geplant, eine eigene Abteilung im Landeskriminalamt einzurichten.

Innenministerium Saar