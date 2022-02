Mainz (dpa/lrs) - Aus dem Sondervermögen für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe erhält der Landkreis Ahrweiler weitere 12,35 Millionen Euro. Die Mittel sind vor allem dazu bestimmt, die Kosten für die Entsorgung von Müll auf Straßen, Wegen und Plätzen sowie in Gewässern zu decken, wie das Innenministerium am Dienstag in Mainz mitteilte.

„Die Zerstörungen durch die Flut waren so gewaltig, dass große Berge aus Sperrmüll viele Straßen, Plätze, Parks und Brücken zerstörten, beschädigten oder unpassierbar machten“, erklärte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Die Kosten für die Entsorgung bekomme der Landkreis nun mit einer weiteren Förderung aus dem Aufbauhilfefonds vollständig erstattet.

Bereits im Oktober 2021 hatte Lewentz dem Landkreis eine Förderung über 67,3 Millionen Euro für die Abfallentsorgung aus dem Aufbauhilfefonds bewilligt. Im Dezember 2021 folgte ein weiterer Förderbescheid über 18,68 Millionen Euro für den Kreis. Insgesamt belaufen sich die bewilligten Mittel für die Abfallentsorgung im Landkreis Ahrweiler damit inzwischen auf mehr als 98 Millionen Euro. Zusätzlich erhielt die Verbandsgemeinde Altenahr insgesamt 34,95 Millionen Euro für die Abfallerfassung und -entsorgung.