Weil er wegen eines chronischen Rückenleidens das Grab seiner verstorbenen Frau nicht mehr besuchen konnte, wollte ihr Mann die Urne umbetten lassen. Behörden und die Justiz lehnten jedoch ab: Die Achtung der Totenruhe gehe vor.

Die Frau war im Juli 2019 im Bestattungswald der Stadt Konz (Kreis Trier-Saarburg) beerdigt worden. Der Mann hatte die Grabstätte nicht selbst ausgewählt, sondern dies seinem ehemaligen Arbeitgeber überlassen.

Es habe sich danach herausgestellt, dass die Stelle nur über einen steilen und unbefestigten Pfad zu erreichen sei, beklagte der Mann. Er beantragte deshalb im August 2019 die Umbettung der Urne auf einen anderen Friedhof mit der Begründung, aufgrund seines Rückenleidens sei er körperlich stark eingeschränkt und könne die Grabstätte im Bestattungswald nur unter großen Schmerzen erreichen.

Friedhofssatzung; Umbettung unzulässig

Die Gemeinde lehnte jedoch eine Umbettung ab, da die Friedhofssatzung dies ausdrücklich nicht vorsehe. Auch das Verwaltungsgericht in Trier wies den Mann ab. Er hätte bei der Auswahl der Grabstätte berücksichtigen müssen, dass er bereits seit etwa zehn Jahren an einem Rückenleiden erkrankt sei, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Unerwartete Entwicklungen und Gründe, die höher zu gewichten seien als die Achtung der Totenruhe, gebe es in diesem Fall nicht.

Gericht: Nur moderate Steigung

Das Gericht kam aufgrund von Fotos obendrein zu dem Schluss, dass es sich bei dem Gefälle auf dem Weg nur um eine im wesentlichen moderate Steigung handele. Dem Ehemann sei es daher möglich und zumutbar, mit Hilfe von Gehstützen, eines Rollators oder einer unterstützenden Person die Grabstätte seiner verstorbenen Frau zu erreichen.