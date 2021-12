Alzey (dpa/lrs) - Ein hoher Krankenstand von beinahe 60 Pflegekräften macht dem DRK-Krankenhauses in Alzey schwer zu schaffen. Der Ausfall könne aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels nicht kurzfristig ausgeglichen werden, sagte der kaufmännische Direktor der Klinik, Michael Nordhoff. Die Folgen seien gravierend. So mussten so gut wie alle Operationssäle geschlossen werden. «Weil wir momentan zu wenig Leute haben, können wir nur Notoperationen und dringliche Eingriffe in einem OP-Saal vornehmen», sagte der 58 Jahre alte Direktor.

Alzey (dpa/lrs) - Ein hoher Krankenstand von beinahe 60 Pflegekräften macht dem DRK-Krankenhauses in Alzey schwer zu schaffen. Der Ausfall könne aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels nicht kurzfristig ausgeglichen werden, sagte der kaufmännische Direktor der Klinik, Michael Nordhoff. Die Folgen seien gravierend. So mussten so gut wie alle Operationssäle geschlossen werden. „Weil wir momentan zu wenig Leute haben, können wir nur Notoperationen und dringliche Eingriffe in einem OP-Saal vornehmen“, sagte der 58 Jahre alte Direktor.

Außerdem nehme man aktuell keine Verletzten nach Verkehrsunfällen auf. Sie kämen in umliegenden Krankenhäusern unter. Die Ursache für den hohen Krankenstand könnte zum einen an einer Erkältungswelle liegen, zum anderen seien viele Pflegekräfte nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie erschöpft, vermutet Nordhoff. „Der Mehraufwand aufgrund der Pandemie ist extrem belastend. Irgendwann ist dann mal Schicht im Schacht“, fügte er hinzu. Seinen Angaben zufolge arbeiten in der Klinik insgesamt 440 Menschen.

Von der Krankheitswelle betroffen seien 41 examinierte Pflegekräfte. Außerdem seien 15 Menschen erkrankt, die bei der Pflege helfen - etwa Auszubildende oder Frauen und Männer, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Wie Nordhoff sagte, gibt es in der Klinik aktuell 14 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, bei sechs weiteren Menschen bestehe ein entsprechender Verdacht. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) über die Situation berichtet.