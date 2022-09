Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Kraftstoff E10 ist am Freitag bundesweit am günstigsten im Saarland angeboten worden. Der Preis pro Liter lag am Vormittag (10 Uhr) im Schnitt bei 1,905 Euro, wie eine Auswertung des Automobilverbands ADAC für die Deutsche Presse-Agentur zeigte. Das waren fast drei Cent weniger als in Baden-Württemberg, das auf Platz zwei der günstigsten Länder lag. Spitzenreiter war Bayern mit 2,031 Euro. Einen Monat zuvor hatte im Saarland der Liter E10 noch 1,721 Euro gekostet, dies war ebenfalls vergleichsweise günstig gewesen. In Relation zu den Preisen in den anderen Bundesländern war jedoch Diesel am Freitag im Saarland teuer, der Liter kostete 2,121 Euro. Nur in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen musste mehr gezahlt werden.