Höhr-Grenzhausen (dpa/lrs) - Ein 57 Jahre alter Kradfahrer hat sich bei einem Unfall nahe der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) schwere Verletzungen zugezogen. Auf der K 118 habe er am Freitagabend mit seinem Krad einen Transporter überholt, obwohl die Verkehrslage unklar gewesen sei, teilte die Polizei in Höhr-Grenzhausen mit. Der Mann habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in das rechts angrenzende Böschungsgelände gerutscht. Der Schwerverletzte wurde an der Unfallstelle zunächst versorgt und kam dann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.