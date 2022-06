Die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz ist zu Jahresbeginn kräftig gestiegen. Sie lag im ersten Quartal 2022 um 27.600 Personen beziehungsweise 1,4 Prozent über dem Stand des Vorjahreszeitraums, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Im dritten Quartal 2021 hatte der Beschäftigungsanstieg 0,5 und im vierten Quartal 0,8 Prozent betragen. Getragen wurde der Anstieg in den ersten drei Monaten dieses Jahres den Angaben zufolge hauptsächlich vom Dienstleistungssektor mit einem Plus von 1,7 Prozent. Insgesamt hatten den Angaben zufolge im ersten Vierteljahr 2022 durchschnittlich 2,03 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt noch leicht unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.