Mit kräftigen Schauern und vereinzelten Gewittern muss am Samstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland gerechnet werden. Dabei wird es teils auch stürmische Böen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad.

Offenbach (dpa/lhe) - Auch am Sonntag wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland teils kräftig regnen, sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt. Der Wind weht weniger intensiv. Bei den Tageshöchsttemperaturen erwarten die Metrologen Werte zwischen 14 und 17 Grad.

