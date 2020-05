Wenn Kommunen Straßen ausbauen, werden künftig nicht mehr allein die direkten Anlieger an den Kosten beteiligt. Vielmehr sollen die Beiträge auf mehr Schultern verteilt werden.

Alle Kommunen im Land sind verpflichtet, künftig sogenannte wiederkehrende Ausbaubeiträge zu berechnen. Ein entsprechendes Gesetz hat der Landtag am Mittwoch mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD, FDP und Grüne verabschiedet. Damit findet ein seit fast zwei Jahre andauernder politischer Streit sein vorläufiges Ende. CDU und AfD lehnten das neue Gesetz ab. Sie sind schon vor Monaten mit eigenen Gesetzentwürfen gescheitert, die jeweils die völlige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zum Ziel hatten.

Ausbaubeiträge müssen Grundstückseigentümer bezahlen, wenn die Gemeinde eine Wohnstraße ausbauen lässt. Bisher kassieren in Rheinland-Pfalz die meisten Kommunen einmalige Beiträge. Das bedeutet: Es werden allein die Anlieger der betroffenen Straße zur Kasse gebeten. Vor allem auf dem Land können so bei einem Häuschen auf großem Grundstück fünfstellige Summen fällig werden.

Wiederkehrende Beiträge werden die Regel

Bei den wiederkehrenden Beiträgen müssen sich alle Grundstückseigentümer eines Dorfes beteiligen. In größeren Gemeinden und Städten legt der Rat mehrere Straßen, ganze Wohngebiete oder Stadtteile zu sogenannten Abrechnungseinheiten zusammen. Wird eine Straße ausgebaut, müssen alle Eigentümer innerhalb des Dorfes oder der Abrechnungseinheit ihren Beitrag berappen. So werden die Kosten auf mehr Schultern verteilt. Seit Mitte der 1980er Jahre ist es in Rheinland-Pfalz den Gemeinden erlaubt, solche wiederkehrenden Beiträge zu beschließen. Bisher haben etwa 40 Prozent der Kommunen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Sie ist künftig die Regel.