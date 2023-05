Mainz (dpa/lrs) - Die Landesregierung will an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) in Mainz über die Entwicklung der Biotechnologie in Rheinland-Pfalz informieren. Um Wissenschaft und Wirtschaft im Land stärker zu vernetzen und dadurch den Standort auch international sichtbarer zu machen, war jüngst eine Plattform für Biotechnologie und Life Sciences an den Start gegangen. In Mainz ist der Corona-Impfstoffhersteller Biontech ansässig. Neben Regierungschefin Malu Dreyer und Wissenschaftsminister Clemens Hoch (beide SPD) wird auch der Koordinator des Landes für die Biotechnologie, der Mainzer Universitätspräsident Georg Krausch, über die aktuelle Entwicklung berichten.