Mainz (dpa/lrs) - Ordnungsämter und Polizei haben am Mittwoch in Rheinland-Pfalz die Einhaltung der coronabedingten Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen kontrolliert. Rund 230 Polizisten unterstützten dabei die Mitarbeiter der zuständigen Kreis- und Stadtverwaltungen, wie ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz sagte.

Wer sich in Rheinland-Pfalz nicht an die Maskenpflicht hält, muss 50 Euro bezahlen. Eine so genannte Alltagsmaske muss in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ab einem Alter von sechs Jahren getragen werden. Ausnahmen gelten aus medizinischen Gründen oder auch für Mitarbeiter von Läden, wenn dort beispielsweise Trennwände aus Plexiglas aufgebaut sind.

Laut Innenministerium hat die Polizei seit Beginn der Corona-Pandemie bis Ende September rund 600 entsprechende Verstöße registriert. Hinzu kämen weitere, von den Kommunen ohne polizeiliche Unterstützung erfasste Verstöße.