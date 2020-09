Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Kontrolltag der Polizei in mehreren Bundesländern sind die Beamten auch in Rheinland-Pfalz fündig geworden. Drei Menschen seien vorläufig festgenommen und 37 Straftaten registriert worden, teilte das Landeskriminalamt in Mainz am Montag mit. Dabei habe es sich vor allem um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gehandelt. Auch Waffen seien gefunden, vier Haftbefehle seien vollstreckt worden. Im Fokus der Aktion vom Freitag stand die Straßenkriminalität, fast 1300 Menschen und rund 680 Autos wurden kontrolliert.