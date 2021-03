Eine App kann kein normales Leben zurückbringen. Es gibt nur eine Lösung: impfen, impfen, impfen.

Und schon wird die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Jetzt also noch ein intelligenter digitaler Schlüsselanhänger und eine ausgeweitete Teststrategie, damit Einzelhandel, Kultureinrichtungen und anderes Gewerbe vielleicht wieder behutsam öffnen können. Wenn es denn funktioniert. Was heute noch niemand sagen kann, da es erst Modellregionen geben muss, in denen das ausprobiert wird. Es kommt einem so vor, als soll die Bevölkerung mit immer neuen Vorschlägen zur Pandemiebekämpfung beruhigt werden, das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen werden immer unruhiger, sie vermissen einen richtigen Plan. Der kann nur heißen: impfen, impfen, impfen. Alles andere sind Nebenschauplätze, die ein normales Leben nicht zurückbringen können. Und die auch irgendwann niemand mehr versteht.

Genügend Impfstoff und ein flüssiges System, bei dem die Bevölkerung sich unbürokratisch die Spritze setzen lassen kann, müssen Ziel jeden Handels sein. Daran wird sich die Politik am Ende messen lassen müssen. Ein Schlüsselanhänger macht da noch keinen Sommer.