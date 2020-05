Wegen der niedrigen Infektionszahlen lockert Rheinland-Pfalz die Einschränkungen in der Corona-Pandemie noch ein Stück. Allerdings kann sich das schnell wieder ändern. Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht bleiben unverändert.

Mainz (dpa/lrs) - Die Kontaktbeschränkungen in Rheinland-Pfalz zur Eindämmung des Coronavirus werden verlängert - aber etwas gelockert. Angehörige von zwei Haushalten dürfen sich künftig wieder treffen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch und nannte als Beispiel zwei Familien. Die Einzelheiten dazu werde das Kabinett in der nächsten Woche festlegen. Die besonders unter der Corona-Krise leidenden Gastronomiebetriebe - innen und außen - können unter Auflagen ab kommenden Mittwoch (13. Mai) wieder öffnen. Es werde jedoch eine Vorbuchungspflicht geben. Hotels sollen in einer zweiten Stufe am 18. Mai folgen. Wohnmobil-Standorte und Dauercamper mit sanitären Einrichtungen sollen ebenfalls wieder öffnen können.

Gelockert werden auch die Beschränkungen im Breiten- und Freizeitsport. Allerdings müssten auch dabei die Abstandsregeln gelten und es dürften keine Wettkampfsituationen oder wettkampfähnliche Situationen entstehen.

Das Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen fällt ebenfalls. Von Donnerstag an sei ein Gast für maximal eine Stunde pro Tag erlaubt, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz. Diese neue Verordnung gelte zunächst für 14 Tage.

Seit 24. März durften die Menschen in Rheinland-Pfalz wegen der Pandemie in der Öffentlichkeit nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten. Diese Vorgabe war zuletzt bis 17. Mai verlängert worden. Seit 27. April gilt zudem eine Maskenpflicht beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen.

Wenn die Infektionszahlen wieder deutlich steigen, muss es neue Beschränkungen geben, das haben Bundesländer und Kanzlerin vereinbart. Die Länder müssen sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird.