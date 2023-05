Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht nur im Restaurant oder beim Friseur. In der Corona-Krise werden so viele persönliche Daten gesammelt wie selten zuvor in Deutschland. Die meisten Menschen nehmen dies gelassen, sagt der Landesbeauftragte für den Datenschutz. Aber er fordert die Einhaltung strenger Regeln.

Die Anzahl der Fragen und Beschwerden sei nach wie vor niedrig, sagt Dieter Kugelmann. Etwa zwei Dutzend verunsicherte Menschen haben sich seit Mitte Mai vom Landesbeauftragten für den Datenschutz bestätigen