Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 will mit einem Auswärtssieg bei der TSG 1899 Hoffenheim erstmals seit November wieder die Abstiegszone verlassen. «Mir ist es am liebsten, unsere eigenen Spiele zu gewinnen, dann ist es egal, was die Konkurrenten davor und danach machen», sagte der Mainzer Chefcoach Bo Svensson vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN). Letztmals über dem Strich standen die Rheinhessen am 8. Spieltag Mitte November, damals mit vier Zählern. Inzwischen hat Mainz 21 Punkte und duelliert sich auf Augenhöhe mit Hertha BSC, Arminia Bielefeld und dem 1. FC Köln.

Svensson spricht von einer großen Aufgabe, die auf seine Mannschaft zukomme. „Hoffenheim ist vor allem in der Offensive ein super Gegner und hat auch das vorige Heimspiel gegen Wolfsburg verdient gewonnen“, sagte er. Der Trainer kann personell voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen, auch der zweimal verletzt ausgefallene Karim Onisiwo steht wieder zur Verfügung.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-889790/2