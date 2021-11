Mainz (dpa/lrs) - Mit der «Schule der Zukunft» befasst sich an diesem Freitag ein Fachkongress in Mainz (ab 12.00 Uhr). Zur Entwicklung neuer Lernformen soll ein breit angelegter Beteiligungsprozess zusammen mit dem Landeselternbeirat und der Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler auf den Weg gebracht werden. An der Tagung wollen auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) teilnehmen.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-961641/2