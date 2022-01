Mainz (dpa/lrs) - Fünf der sechs Landtagsfraktionen in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch den Entwurf für eine Verfassungsänderung vorgestellt, die den Weg für einen Schuldenabbau der Kommunen in Milliardenhöhe frei machen soll. Mit Blick auf die geplante Übernahme von drei Milliarden Euro durch das Land sprachen die Fraktionsvorsitzenden von einem Beschluss mit historischer Bedeutung.

Die fünf Fraktionen wollen den Entwurf für die Verfassungsänderung am 16. Februar in den Landtag einbringen, wie SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler ankündigte. Die Änderung könnte dann im März vom Parlament verabschiedet werden. Die Details für die Übernahme der Hälfte aller kommunalen Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten sollen dann in einem Umsetzungsgesetz geregelt werden. Es sei angestrebt, dass dieses zum 1. Januar 2023 in Kraft treten könne, sagte die SPD-Fraktionschefin.

Die drei Regierungsfraktionen SPD, Grüne, und FDP sowie die beiden Oppositionsfraktionen CDU und Freie Wähler beschlossen dieses Vorgehen am Mittwoch auf ihren jeweiligen Fraktionssitzungen. Die Schulden aus Kassenkrediten beliefen sich zuletzt nach Angaben des Landesrechnungshofs auf 6,1 Milliarden Euro und damit auf fast die Hälfte der kommunalen Gesamtverschuldung von 12,4 Milliarden Euro. Finanzministerin Doris Ahnen hatte die Schuldenübernahme Mitte Dezember überraschend angekündigt.