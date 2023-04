Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Hochdruck arbeitet das Landgericht Mainz an der Entscheidung, ob das Strafverfahren gegen den SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held (42) eröffnet wird. Bestechlichkeit und illegale Parteispenden wirft die Staatsanwaltschaft dem Ex-Bürgermeister von Oppenheim vor. In Helds Selbstdarstellung taucht das nicht auf. Er legt sich lieber mit Karl Lauterbach an.

Aus dem Bundestag richtet sich der rheinhessische SPD-Politiker mit einer Videobotschaft via Facebook an seine Gefolgschaft und erklärt, warum er gleich im Parlament dem Infektionsschutzgesetz zustimmen