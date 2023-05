Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen und Antworten: Die Corona-Sommerwelle rollt, wieder sind viele Patienten in den Kliniken. Das Personal fühlt sich ausgelaugt. Für Herbst und Winter wird mit einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen gerechnet. Was die Menschen in Rheinland-Pfalz erwartet.

Die Menschen leben vielfach so, als sei die Pandemie abgehakt. In den Kliniken dagegen gibt es weiter hohe Schutzmaßnahmen und viele Corona-Patienten. Die Politik schaut zu, da das Gesundheitssystem