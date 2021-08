Wenn in Rheinland-Pfalz einmal die reichsten Kommunen vor Gericht ziehen, wird das Image als Armenhaus vorbei sein.

Weil in Hessen die CDU den Ministerpräsidenten stellt, verweist die rheinland-pfälzische SPD-geführte Regierung selten auf positive Entwicklungen der Nachbarn. Innenminister Roger Lewentz, zugleich SPD-Landeschef, hat es dennoch getan. Wie die Nachbarn die Kommunen finanzieren, könnte ein Vorbild sein, um den kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz auf rechtskonforme Füße zu stellen. Ob die SPD die Landtagswahl gewinnt oder ob die CDU den Wählerauftrag erhält, beide können beim Blick über den Rhein lernen. In Rheinand-Pfalz sind die ärmsten Kommunen zweimal hintereinander vor Gericht gezogen und haben gewonnen. In Hessen wollten zuletzt die reichsten Kommunen mehr Vorteile für sich – sie haben verloren. So ein Urteil wirkt auch auf das Image eines Landes.

