Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarn verlangt Geduld und ist wenig schlagzeilenträchtig. Das könnte aber eine Haltbarkeitsgarantie sein.

An dem derzeit oft geäußerten Verdacht, „die da in Berlin“ respektive „Paris“, wüssten nicht, was sie anrichten, mag etwas dran sein. Wobei man sich wie so oft vor Verallgemeinerungen hüten sollte. Man könnte ja auch vermuten, dass das Innenministerium in Berlin für Belange grenzüberschreitender Zusammenarbeit weniger sensibel ist als Mitarbeiter des Außenministeriums, die das zerschlagene Porzellan wieder kitten müssen.Lautes Zerstören aber ist leider medienwirksamer als leises Zusammenfügen. Weswegen die von offenkundig nur bis zum eigenen Toilettenpapier-Vorrat denkenden Mitbürgern verursachten Schlagzeilen von Angriffen auf französische Kunden in deutschen Supermärkten weitaus mehr Wellen schlugen als die fast verzweifelt klingenden Freundschaftsmanifeste von Bürgermeistern entlang der Grenzen. Deren Schutz ist Sache der Bundespolizei, der Verweis unerwünschter Kunden aber fällt in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Landespolizei. In Autos mit französischem Kennzeichen können auch deutsche Pendler sitzen, die in Frankreich wohnen und in Deutschland arbeiten. Oder umgekehrt?

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit war schon immer auch eine Geduldsübung

In Nicht-Corona-Zeiten mussten sich Menschen an Grenzen um viele Probleme zusehends weniger kümmern. Was ungelöst blieb, bringt das Virus nun verstärkt ans Tageslicht. Das Gegengift heißt nach wie vor: Reden – und vor allem Zuhören. Dem Vernehmen nach ist genau dies in der ersten Videokonferenz des neuen GÜZ-Ausschusses passiert. Berlin und Paris wissen von den ebenfalls beteiligten Vertretern von Regionen, Ländern, Landkreisen, Départements also durchaus, was gerade passiert. Lösungen zu finden, erfordert jedoch behutsames Vorgehen und Zeit. Um beim Beispiel Porzellan zu bleiben: Geduldiges Zusammenfügen ist zielführender als die hastige Reparatur. Das gilt hoffentlich auch für Europa.