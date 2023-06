Innenminister Michael Ebling (SPD) will vor einer Entscheidung über mobile Schwimmcontainer in Rheinland-Pfalz die Ergebnisse des Modellprojekts im Nachbarland Nordrhein-Westfalen abwarten. Dabei gehe es etwa auch um die Erkenntnisse zur Wasserqualität in den Poolcontainern, sagte der Innenminister am Donnerstag im Mainzer Landtag.

Mainz (dpa/lrs) - Die CDU-Fraktion hatte sich im Plenum für ein Modellprojekt in Rheinland-Pfalz für mobile Schwimmcontainer eingesetzt und als Begründung angeführt, dass immer weniger Grundschulkinder schwimmen könnten und auch die Zahl der Schwimmbäder im Land zurückgehe.

In Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung für die nächsten zwei Jahre drei Millionen Euro für das Aufstellen von mobilen Schwimmcontainern zugesagt. Davon sollen sich die Projektträger in den Regierungsbezirken jeweils einen passgenauen See-Container bauen lassen, der eine Mindestgröße von 12 mal 2,4 Meter hat.

Die Schwimmcontainer sollen an mehreren Orten des jeweiligen Regierungsbezirks in der Regel für vier Wochen eingesetzt werden. Das Projekte wird wissenschaftlich begleitet.