Karlsruhe (dpa) - Dem Ghostwriter Heribert Schwan öffnete sich Altkanzler Helmut Kohl in langen Gesprächen - bis es zum Bruch kam. Seither beschäftigt der Streit die Gerichte durch alle Instanzen. Heute verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ein Urteil. Die Witwe und Alleinerbin Maike Kohl-Richter will Unterlagen und Gesprächsinhalte sicherstellen, die Schwan möglicherweise noch in seinem Besitz hat. (Az. III ZR 136/18)

Zur Vorbereitung seiner Memoiren hatte Kohl 2001 und 2002 dem Journalisten und Historiker ausführlich aus seinem Leben berichtet. Schwan zeichnete etwa 630 Stunden Gespräch auf. Die Herausgabe dieser Original-Tonbänder hatte Kohl noch zu Lebzeiten erstritten. Aber Schwan hatte alles abtippen lassen und nach eigenen Angaben auch Kopien angefertigt. Außerdem vermisst die Kohl-Seite noch Dokumente, die Schwan für seine Arbeit zur Verfügung gestellt wurden.

Darum geht es jetzt. Ein Teil der Ansprüche könnte inzwischen möglicherweise verjährt sein. Verhandelt wurde am 20. August.