Mainz (dpa) - In der Corona-Pandemie hat sich der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf auch für ökumenische Gottesdienste an Weihnachten ausgesprochen. «Wir überlegen, ob und wie wir in großer Öffentlichkeit durchaus auch ökumenisch Weihnachten feiern können», sagte Kohlgraf der «Allgemeinen Zeitung» («AZ») in Mainz (Samstagausgabe). «Anders als zu Ostern, können wir jetzt besser planen. Und ich fände es gut, wenn beide christliche Kirchen gemeinsam in die Öffentlichkeit treten.» Davon unabhängig werde es selbstverständlich auch Messfeiern in den katholischen Kirchen geben, «oder vielleicht Hausgottesdienste, aber das geht ja nur in kleinem Kreis».

«Dass es in Mainz eine ökumenische Weihnacht im Freien geben wird, halte ich für sehr wahrscheinlich», sagte Kohlgraf. «Und das würde ich mir nicht nur in Mainz, sondern auch an anderen Orten in der Diözese wünschen.» Das Bistum liegt in Rheinland-Pfalz und Hessen.