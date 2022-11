Der Städtetag Rheinland-Pfalz hat einen neuen Vorsitzenden: Eine Mitgliederversammlung in Landau wählte am Donnerstag den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) an die Spitze des kommunalen Verbands. Erster stellvertretender Vorsitzender wurde der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU).

Landau (dpa/lrs) - Klimaschutz müsse für die Städte in Rheinland-Pfalz allerhöchste Priorität haben, erklärte Langner. Die Kommunen seien zu schnellem und konsequentem Handeln bereit, stießen aber „allzu oft an die Grenzen aufgrund fehlender Finanzierung, unzureichendem Personal und viel zu bürokratischer Rahmenbedingungen“. Langner begrüßte, dass das Land den Kommunen die Hälfte ihrer Altschulden abnehme und das System des kommunalen Finanzausgleichs „sehr viel bedarfsgerechter“ gestalte. Allerdings gebe es nun neue Herausforderungen mit hohen Energiepreisen, schwächerer Konjunktur und Mehrausgaben bei ÖPNV, Klimaschutz und Kita-Betreuung.

Langner ist Nachfolger von Michael Ebling (SPD), der vor drei Wochen den Chefsessel im Mainzer Rathaus mit der Ressortleitung des Innenministeriums Rheinland-Pfalz getauscht hat. Vorausgegangen war der Rücktritt von Roger Lewentz (SPD). Zwick übernimmt die neue Aufgabe vom Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU), der mit Beginn des kommenden Jahres Präsident des Sparkassenverband Rheinland-Pfalz wird. Der Städtetag nimmt zum Jahresbeginn 2023 zwei neue Mitglieder auf: Bad Neuenahr-Ahrweiler und Remagen.