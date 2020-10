Koblenz (dpa/lrs) - Der Weihnachtsmarkt in Koblenz fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Die Stadt begründete die Absage am Donnerstag mit den weitergehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die vom kommenden Montag (2.11.) bis Ende November gelten werden. Immerhin: eine weihnachtliche Festbeleuchtung soll es auch in diesem Jahr in der Innenstadt geben. Auch die erstmals geplante Veranstaltung «Christmas Garden» auf der Festung Ehrenbreitstein fällt aus. «Das dynamische Infektionsgeschehen der letzten Tage lässt an der Entscheidung und den Vorgaben von Bund und Ländern keinen Zweifel», sagte Oberbürgermeister David Langner (SPD).