Koblenz (dpa/lrs) - Nach Problemen an den vergangenen Wochenenden hat die Stadt Koblenz ein Verweilverbot für Teile der Altstadt erlassen. Zuletzt sei es in bestimmtem Altstadtstraßen wegen Ansammlungen „von meist jungen Menschen“ so eng zugegangen, dass die Polizei Straßen habe sperren müssen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Rettungswagen hätten nur noch sehr schwer durchfahren können, auch hätte die Enge „panikartige Drängeleien“ heraufbeschwören können.

Daher sei das Verweilverbot für mehrere Straßen und Plätze erlassen worden. Das gelte nun an allen Tagen vor Feiertagen, an Feiertagen sowie an Freitagen und Samstagen jeweils von 23 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages. Ausnahmen seien, wenn Menschen ihrem Beruf nachgehen oder sie in einer Warteschlange anstehen. Die Verfügung gilt laut Stadt von diesem Freitag an zunächst bis zum 18. Juli.

