Nonnweiler (dpa/lrs) - Der vermeintliche Fund menschlicher Knochen hat im Landkreis St. Wendel für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich am Vortag eine 22 Jahre alte Spaziergängerin gemeldet, weil sie in einem Wald bei Nonnweiler die Knochen eines Fußes und eines Unterschenkels gefunden habe. Bei der näheren Untersuchung durch Polizeibeamte stellte sich aber heraus, dass es sich bei dem Fund um nachgebildete Knochen eines Skelett-Modells handelte. Wie die Plastikknochen in den Wald kamen, blieb zunächst jedoch unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte.