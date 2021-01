Friedrichsthal (dpa/lrs) - In einer Gaststätte in Friedrichsthal (Regionalverband Saarbrücken) hat die Polizei mehrere Gäste entdeckt, die Alkohol tranken und keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Der Inhaber habe bei Ankunft der Beamten zunächst angegeben, er halte sich nur mit einem Bekannten in der Gaststätte auf. Allerdings hätten die Beamten außer diesem Mann noch fünf weitere Gäste entdeckt, die sich im Hinterhof versteckt hatten und dabei keine Mindestabstände einhielten.

Weil die Gäste Samstagnacht gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben, wird nun ein Bußgeld fällig. Das könnte im dreistelligen Bereich liegen. Der Wirt muss gar mit einem Bußgeld im vierstelligen Bereich rechnen. Das Lokal sei in der Vergangenheit schon einmal geöffnet gewesen, obwohl das die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zurzeit untersage.

© dpa-infocom, dpa:210124-99-148806/2