Meistens handelt es sich um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder Angriffe auf diese: 498 Gewalttaten gegen Polizeibeamte sind im Saarland in 2021 registriert worden. Das teilte das Innenministerium in Saarbrücken auf dpa-Anfrage mit. Damit liegt die Zahl ähnlich hoch wie in 2020 mit 470 Fällen, 2019 mit 517 Fällen und 2018 mit 516 Fällen. «Insoweit sind leichte Schwankungen auf insgesamt hohem Niveau festzustellen», hieß es.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Zahlen zu Gewalttaten gegen Polizisten für das laufende Jahr lagen noch nicht vor. Nur so viel: Das Landespolizeipräsidium registrierte in 2022 bisher 291 Anzeigen von Polizeibeamten, die im Zusammenhang mit Gewalthandlungen im Dienst verletzt wurden, wie das Ministerium mitteilte. Darunter seien 116 Widerstandshandlungen gewesen. In 18 Fällen habe die erlittene Verletzung zu einer vorübergehenden Dienstunfähigkeit geführt.

Die Fälle passierten unter anderem, wenn die Polizei bei Auseinandersetzungen eingreife. Oft seien bei den Betroffenen Alkohol oder Drogen im Spiel, sie seien in psychischen Ausnahmezuständen. Die meisten Vorfälle ereigneten sich im öffentlichen Raum in Städten zur Nachtzeit und an Wochenenden, hieß es.

Zunehmende Gewalt gegen die Polizei, ob im täglichen Einsatz oder in besonderen Einsatzlagen wie Fußballspielen oder Demonstrationen, sei inakzeptabel. „Angriffe auf diejenigen, die helfen und retten, verurteile ich aufs Schärfste“, sagte Innenminister Reinhold Jost (SPD). Helfer hätten Hilfe und Unterstützung aus Politik und Gesellschaft verdient.

„Das gilt für die Polizei ebenso wie für Sicherheitskräfte der Kommunen, Rettungsdienst und Feuerwehr.“ Die Landesregierung werde weiter „entschieden“ dagegen vorgehen. Bereits getroffenen Maßnahmen zur Eigensicherung wie zum Beispiel eine verbesserte technische Ausstattung und eine optimierte Aus- und Fortbildung würden ständig weiterentwickelt.