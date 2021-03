Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland können von heute an alle Schülerinnen und Schüler zumindest zeitweise wieder in die Schulen gehen. Nach den Grundschülern und 5. und 6. Klassen folgen nun die restlichen Jahrgangsstufen in den Wechselunterricht, wie das Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte. Damit seien dann die rund 120 000 Schülerinnen und Schüler im Saarland wieder in den Präsenzbetrieb eingebunden. Ausnahme sind die rund 4000 angehenden Abiturienten, für die die reguläre Unterrichtszeit vergangenen Freitag endete.

Die Grundschulen waren im Saarland am 22. Februar in einen Unterrichtsmix zwischen Präsenz im Klassenzimmern und Lernen von zu Hause gestartet. Die 5. und 6. Klassen und der Abiturjahrgang 2022 sind seit dem 8. März dabei. Nach den Osterferien will das Ministerium vollständig in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn es die Pandemielage erlaubt.

