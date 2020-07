Die Eröffnung des sanierten Benediktinerklosters Tholey gilt für manche als wichtigste touristische Erschließung im Saarland seit vielen Jahren. Vor allem die Abteikirche mit Fenstern des Künstlers Gerhard Richter könnten ein Besuchermagnet werden.

Tholey (dpa/lrs) - Das Benediktinerkloster im saarländischen Tholey will nach rund zweijährigen Sanierungsarbeiten am 20. September seine Abteikirche mit neuen Fenstern des Künstlers Gerhard Richter öffnen. «Die Abtei Tholey war seit jeher ein Kraftort, an dem Menschen Zuflucht, Hoffnung und Hilfe gesucht und gefunden haben», sagte der Geschäftsführer der Stiftung Abtei Tholey, Thorsten Klein, am Donnerstag. «Diesen Ort nun touristisch zu öffnen, ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Klosters.»

Die drei großen Fenster von Richter sind in München in den Glaswerkstätten Gustav van Treeck gefertigt worden. Die Herstellung sei für die bayerische Hofglasmalerei «eine ganz besondere Herausforderung» gewesen, sagte die Geschäftsführerin der Gustav van Treeck - Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei in München, Katja Zukic. Die «unglaublich detail- und farbenreichen Entwürfe» hätten «ins Glas übersetzt» werden müssen. «Wir haben lange überlegt, und ich glaube, wir haben eine wunderschöne Lösung gefunden.»

Geschäftsführer Klein sagte, die Fenster würden im August eingebaut und zur Eröffnung der Abteikirche komplett fertig sein.

Künstler Richter (88) hat den Mönchen in der Abtei St. Mauritius seine Kunst geschenkt. Tholey gilt mit der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 634 als ältestes Kloster Deutschlands. Derzeit leben dort 12 Mönche aus fünf Nationen im Alter zwischen 24 und 75 Jahren.

«Es soll im Hause Gottes Möglichkeiten der Begegnung geben», sagte Frater Wendelinus Naumann einer Mitteilung zufolge. «Innerhalb und außerhalb der Gottesdienste - auch durch die Kunst, etwa in den großartigen neuen Kirchenfenstern. Die Fenster sollen sprechen, sie sollen zum Dialog anregen.»

Richter hatte zuvor schon mal ein Fenster für den Kölner Dom entworfen, das 2007 eingeweiht wurde. Für die Abteikirche in Tholey hat zudem die Künstlerin Mahbuba Maqsoodi 34 Glasfenster entworfen. Diese werden zum Teil auch bei der Eröffnung bereits zu sehen sein, wie Zukic sagte. Das Besucherzentrum mit Klosterladen soll am 3. Oktober offiziell eröffnet werden.